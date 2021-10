Schermermolen grijpt naast prijs: "Doneren voor reparatie kan nog steeds"

De Molenprijs 2021 is niet voor Bovenmolen G in Schermerhorn. Molen De Otter in Amsterdam gaat er met de prijs van 75.000 euro vandoor. Dat is vanmiddag bekend gemaakt. "Heel jammer", reageert Ruud van Lier namens de Schermer Molens Stichting. Het geldbedrag zou goed van pas zijn gekomen voor de reparatie van de Bovenmolen, waarvan deze zomer plots een wiek afbrak.

De schade aan Bovenmolen G is begroot op 100.000 euro. Eén van de twee roeden brak los terwijl de wieken draaiden. Het losgebroken deel beschadigde een groot deel van de kap van de molen.

Metaalmoeheid lijkt de meest waarschijnlijke oorzaak. Vereniging De Hollandse Molen doet onderzoek naar zomaar afbrekende roeden, de ijzeren armen van de wieken. "We kijken of er een patroon te vinden is bij de breuken", zei directeur Nicole Bakker eerder tegen NH Nieuws.

Molenprijs

Bovenmolen G werd uiteindelijk derde van de vijf genomineerde molens voor de Molenprijs. Omdat elke uitgebrachte stem 1 euro opleverde, ontving de Schermer Molens Stichting een cheque van 6.110 euro. "Dat bedrag gaat bij het reparatiebudget", zegt bestuurslid Ruud van Lier.

"We hebben het toch afgelegd tegen de 'grote stad', maar we gaan door met werven van fondsen. Mensen kunnen nog steeds doneren via onze website. We hebben nu brons gewonnen, en dat is heel mooi. Grote dank aan alle stemmers en alle supporters die gelobbyd hebben voor Bovenmolen G."