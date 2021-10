Met deze tips is je huis inbraak-proof

De politie zegt dat er in de herfst en winter meer wordt ingebroken. "Maar dat betekent niet dat het in de zomer niet gebeurt", voegt een woordvoerder snel toe. "Deze tips zijn het hele jaar door van belang." Vorig jaar werd er een stuk minder ingebroken, omdat tijdens de lockdowns mensen een stuk vaker thuis bleven.

Laat een lampje aan als je niet thuis bent

Op die manier lijkt het erop alsof er iemand thuis is. Het is ook mogelijk om een timer op de lichten te plaatsen, dan gaat het licht vanzelf aan en uit. Een inbreker slaat het huis dan waarschijnlijk over. "We merken dat mensen deze tips onvoldoende scherp hebben", zegt de politie.

Heb je een tuin? Dan raadt de politie aan om ook hier een aantal lichten aan te laten.

Doe ramen en deuren altijd dicht als je van huis gaat

En draai daarbij ook de deur op slot. Dit geldt ook voor de poort of het tuinhek. "Het is bijna op het flauwe af", zegt de woordvoerder van de politie. "Maar ook als je even papier gaat wegbrengen is het belangrijk om de ramen en deuren te sluiten. Via een open raam is een inbreker zo binnen." Zeker als er een container of ladder bij een raam staat, dus zet ook die op een veilige plek.

Verstop geen huissleutels op 'geheime' plekken

Inbrekers weten sleutels in bloempotten en onder de mat te vinden. Eigenlijk is het dus voor niemand een geheime plek. De politie benadrukt ook dat je geen adreslabel aan je sleutel moet hangen. Stel dat je je sleutels verliest, dan weet de vinder direct bij welk huis je moet zijn.

Laat dure spullen niet in het zicht liggen

Ga je op vakantie of ben je eventjes weg? Zorg dan dat je waardevolle spullen niet op de eettafel laat liggen. Volgens de ANWB zijn laptops, iPads en andere dure spullen lokaas voor dieven die op zoek zijn naar de snelle buit.

Dingen om ook aan te denken zijn de schuifpui en de struiken. Voor de schuifpui is een speciaal slot nodig. Volgens de politie is het ook belangrijk om struiken laag te houden, zodat ook buren goed kunnen blijven controleren of er niet in je huis wordt ingebroken.