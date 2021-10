Bezwaren brandweer genegeerd: gemeente wil toch vast paaltje op Limmerschouw

Aanleiding voor de actie is dat de weg in Winkel als een van de meest onveilige wegen in de gemeente Hollands Kroon wordt gezien. Er zijn veel klachten van bewoners over te hard en asociaal rijden, aldus mediapartner Regio Noordkop. Om een veiligere situatie te creëren, besloot de gemeente daarom eerder een uitneembare paal te plaatsen. Zo kunnen automobilisten alleen nog via de Reine Victoriaweg naar de golfbaan rijden, maar is de weg voor hulpdiensten nog wel toegankelijk in geval van nood.

Deze paal stond er echter niet lang. Direct na het plaatsen is hij meerdere keren gestolen. De flexibele paal die daarna is geplaatst, is de avond na plaatsing meteen vernield. De gemeente heeft hierdoor naar eigen zeggen geen keuze meer en er moet nu wel een vaste paal komen.

Negatief advies

Het nadeel van de oplossing met een vaste paal is dat de hulpdiensten niet meer vanaf het Veldwachterspad de Limmerschouw op kunnen rijden. De Veiligheidsregio heeft aan de gemeente aangegeven dat hiermee de aanrijdtijd voor nood- en hulpdiensten wordt vergroot. Daarom adviseren zij het bestuur om dit niet te doen.

Ook de gemeente zou liever niet een vaste paal plaatsen. Maar zij vindt het beter en bovendien zijn er volgens haar goede alternatieven voor de hulpdiensten. Deze zouden namelijk gebruik kunnen maken van de Boomgaardweg en de Westfriesedijk.