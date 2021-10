Gele pakken en maskers: schoonmaak huis overleden 'kluizenaar' eindelijk begonnen

Omwonenden van Richards huis in de Wartelstraat kunnen eindelijk opgelucht ademhalen. Na een week vol overlast van een vieze geur en vliegen heeft een schoonmaakbedrijf met gele pakken vanmiddag een begin gemaakt met het uitruimen en schoonmaken van de woning. "Ik ben blij als dit ook achter de rug is", zegt een buurvrouw.

Buren sloegen alarm en vanmiddag is dan eindelijk de schoonmaak van de woning begonnen. "Ik ben er naar van", zegt buurvrouw Linda een beetje geëmotioneerd. "Ik kon de hele week nergens anders aan denken." Samen met enkele andere buren gaat ze vanmiddag naar de sobere begrafenis van Richard die door de gemeente is geregeld.

De overleden bewoner had geen contact met zijn buren. Toch woonde hij er al ruim veertig jaar: vanaf zijn dertiende, samen met zijn ouders en broer, waren ze de eerste bewoners van de woning. "Die zijn allemaal al overleden", weten de buren. "Richard was altijd al op zichzelf en leefde de laatste jaren als een kluizenaar."

"Het is heel triest, maar we keken echt wel naar hem om"

De schoonmakers zijn niet lang binnen vanmiddag. Ze zetten de ramen op een kier zodat de vliegen weg gaan. En brengen wat persoonlijke bezittingen naar buiten terwijl de buren van Richard op weg gaan naar zijn begrafenis.

"We hielden hem heus wel in de gaten", is het enige dat de naaste buurvrouw Nienke er nog over kwijt wil. "Maar hij deed lang niet altijd open als we aanbelden. Het is gewoon ontzettend triest dat dit heeft kunnen gebeuren."