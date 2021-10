De Peiling: Fijn dat de clubs om middernacht dichtgaan

Het Amsterdam Dance Event (ADE) barst vandaag los. De komende vijf dagen wordt er op meer dan 120 plekken in Amsterdam gefeest. Door de coronamaatregelen ziet het evenement er wel anders uit dan andere jaren. Zo mogen de zalen maar voor 75 procent gevuld zijn, is een coronatoegangsbewijs verplicht en zijn de feesten alleen tussen 6.00 uur en middernacht. Is dit de toekomst van uitgaan?

Het was nog even afwachten, maar vorige maand werd dan eindelijk bekend dat ADE dit jaar door kan gaan. Komende vijf dagen zijn er meer dan 350 evenementen, congressen en feesten verdeeld over 126 plekken in Amsterdam. Vanwege alle coronabeperkingen moest het evenement ineens wel een heel nachtprogramma naar de dag verplaatsen. Voor veel feestbeesten wel even wennen om niet een nacht door te halen.

Hoewel veel feestgangers het jammer vinden dat ze niet de hele nacht los te kunnen gaan, vindt een groot deel het juist wel fijn. Ze beginnen eerder op de dag, zijn ze op tijd thuis en de kater valt (hopelijk) mee. En ze zouden dit wel willen vasthouden als de coronacrisis voorbij is.

Huisfeestjes

Dat het feestje om 00.00 uur echt afgelopen is, verwacht Timo Lassche, organisator van zes ADE feesten niet niet: ''Vooral in de weekenddagen ga ik er vanuit dat een hoop mensen gewoon doorgaan naar huisfeestjes of hun hotelkamer op kop gaan zetten". Ook DJ Vala Tehranchi denkt dat het feest door zal gaan: ''Ik kan me namelijk niet voorstellen dat duizenden mensen op straat daarna allemaal netjes naar bed zullen gaan."