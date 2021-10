Na twee jaar komt de kermis voor het eerst weer naar Hilversum

Er staan vanaf vrijdag tien dagen lang een kleine dertig attracties op het Hilversumse Marktplein.

De kermis is iets kleiner dan normaal, maar dat mag volgens de exploitanten 'de pret niet drukken'. "We zijn al heel blij dat we weer zo'n grote kermis kunnen houden. Het was natuurlijk lang afwachten wat er zou kunnen, maar we kunnen nu bijna een kermis neerzetten zoals iedereen in Hilversum gewend is", aldus de Weijer.

De kermisexploitanten verwachten veel toeloop de komende anderhalve week. "We draaien alweer een tijdje op meerdere plekken in het land en merken echt dat er meer mensen komen naar de kermis. Mensen konden natuurlijk lang weinig leuks doen en dat kan nu weer. Mensen willen er weer op uit en de kermis is dan een goed, makkelijk en laagdrempelig uitje."

"Veel zin in"

Na twee jaar zonder kermis door de coronacrisis staan de kermisexploitanten zelf ook weer te trappelen om weer aan de slag te gaan. "Er heerst nu met opbouwen al een hele leuke sfeer, dat is leuk om te zien. We hebben er allemaal veel zin in", vertelt de kermisexploitant.

"Maar het is wel allemaal weer even wennen. Ik kom hier nu al dertig jaar onafgebroken om op de kermis te staan, maar moest deze keer wel even zoeken naar de stopcontacten op de plek waar we onze woonwagens neer mogen zetten. Daar was allemaal gras overheen gegroeid. Als alles straks draait, weten we niet beter en gaan we er een groot feest van maken."