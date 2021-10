Weesp gaat vaart maken met langverwachte komst extra kinderopvang

Weesp hoopt de komende tijd grote stappen te zetten om het grote gebrek aan kinderopvang in de stad aan te pakken. Er komt een 'stadsloods' om kinderopvangbedrijven te helpen om naar Weesp te komen. Daarnaast start komend jaar de langverwachte start van de bouw van het nieuwe kinderdagverblijf van nieuwbouwwijk Weespersluis, waar de vraag om kinderopvang het hoogst is.

Weesp heeft al langer een groot gebrek aan kinderopvangplekken. Dat komt vooral doordat de stad steeds groter wordt door onder meer de bouw van de grote nieuwbouwwijk Weespersluis. Daar kopen veel jonge gezinnen een huis, maar aan genoeg plekken voor kinderopvang leek niet gedacht.

Waar de wijk al voor een groot deel bewoond wordt, moet de start van de bouw van het nieuwe kinderdagverblijf nog starten. Dat kinderdagverblijf zou aanvankelijk pas over drie jaar openen, maar door het grote tekort is er geschoven met de beoogde locatie en kan de bouw nu volgend jaar al starten.

Stadsloods

Met de komst van alleen het grote kinderdagverblijf van Weespersluis is Weesp er nog niet. Veel ouders vragen om meer plekken in de kinderopvang, merkt ook de gemeente dat zegt de laatste tijd 'meerdere signalen te hebben ontvangen dat ouders in de knel zitten'.

Weesp komt daarom met een 'stadsloods' om het voor kinderopvangbedrijven makkelijker te maken zich in Weesp te vestigen. De loods helpt met het zoeken naar geschikte bedrijfsruimte en helpt met het aanvragen van vergunningen.

Want hoewel kinderopvang in Weesp een gat in de markt lijkt, stokt het daar juist vaak. "Dat kan soms frustrerend zijn voor de organisaties en ouders", beseft de gemeente. "Daarbij zitten wij uiteraard niet stil en vindt de gemeente voldoende aanbod van kwalitatief goede

kinderopvangplaatsen uiteraard ook belangrijk."