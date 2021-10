Onduidelijk of aanpak 92 illegaal bewoonde locaties werkt

Met z'n vieren of vijven in één huis, of twee huishoudens onder één dak. Zo gaat het in een deel van de 92 illegaal bewoonde huizen of bedrijfspanden die bij de gemeente Velsen bekend zijn. Die bevinden zich voornamelijk in de haven van IJmuiden en in het dorp zelf. Op 23 van de 92 locaties is het probleem inmiddels opgelost, hoewel de gemeente erkent dat er een waterbedeffect kan zijn.

De gemeente zegt de 69 andere panden dit jaar en begin van volgend jaar voor een tweede keer te controleren. Op die locaties loopt nu een last onder dwangsom vanwege illegale bewoning. Dat is een voorwaardelijke boete. Als bij hercontrole de woning opnieuw illegaal bewoond blijkt, volgt een boete.

Sinds vorig jaar heeft de gemeente in het kader van het project 'handhaving illegale bewoning' op 119 locaties gecontroleerd, waarna bij 92 panden last onder dwangsommen werden opgelegd. Dat laat de gemeenteraad weten na vragen van Süleyman Çelik van Velsen Lokaal over arbeidsmigranten die illegaal in eengezinswoningen of bedrijfspanden wonen.

Onveilige omstandigheden

Çelik noemt de illegale bewoning onwenselijk omdat 'arbeidsmigranten worden gehuisvest in veelal (brand)onveilige woonomstandigheden, of in bijvoorbeeld eengezinswoningen. Het opkopen van woningen voor de verhuur aan arbeidsmigranten zorgt daarnaast voor een prijsopdrijving van met name woningen in het betaalbare segment. Ook ontstaat er door overbewoning overlast, onbegrip en soms zelfs gevoelens van onveiligheid bij omwonenden.'

Om hoeveel illegale bewoners het precies gaat in deze 92 zaken, is niet duidelijk. Ook is het niet duidelijk welk deel daarvan precies arbeidsmigrant is. Daarvan houdt de gemeente geen gegevens bij, zegt een woordvoerder.

Short stay hotels

Op termijn moeten er als deel van de oplossing van het probleem vijf zogenaamde short stay hotels voor arbeidsmigranten komen. Daar kunnen zij maximaal een half jaar verblijven. Daarmee hoopt de gemeente dat een deel van de illegaal bewoonde huizen ook weer vrijkomen. Drie van de hotels moeten komen aan de Dokweg 4, Dokweg 14 en Halkade 31 in IJmuiden.

"Arbeidsmigranten worden nu gehuisvest in woningen die bedoeld zijn voor permanente bewoning", vertel Çelik. "Daardoor worden er illegaal woningen onttrokken aan de toch al schaarse woningvoorraad in onze gemeente."

De woordvoerder van de gemeente noemt de komst van de short stay hotels 'een welkome ontwikkeling.'