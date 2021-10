Steeds vaker brand door accu elektrische fiets; hoe veilig is het?

Steeds vaker horen we dat accu's van elektrische fietsen brand veroorzaken. Zo was het gisteravond nog raak in Wormerveer en vatten drie appartementen vlam. En een maand terug vloog een schuur in Assendelft in de hens, hoogstwaarschijnlijk ook door de accu van zo'n fiets. Bij de buurman komt de accu van zijn e-bike er niet meer in. Zijn e-bikes, en met name de accu's, echt zo onveilig of valt het wel mee?

In Assendelft en Wormerveer kunnen ze hierover meepraten. Ruben Wolfrat is de buurman van de woning waar de schuurbrand plaatsvond in Assendelft. Hij hoorde eerst een harde klap en daarna begon zijn hond hard te blaffen. Even later zag hij een 'rookpluimpje' uit de schuur vandaan komen. In luttele seconden was het rookpluimpje veranderd in een fikse brand. "Het verbaast me hoe snel zo'n brand zich ontwikkelt. Je hoort een knal en even later staat de hele boel in de hens."

Volgens de woordvoerder van de Veiligheidsregio Zaanstreek Waterland krijgt hij steeds meer meldingen binnen van brand veroorzaakt door accu's van elektrische fietsen: "Het gebeurt vaker". In 2019 schreef RTL Nieuws al dat er gemiddeld twee keer per week brand ontstaat door de accu van een elektrische fiets.

De brandweer zei toen dat hoogstwaarschijnlijk de accu van de e-bike de oorzaak was. Hij en zijn vrouw hebben allebei een e-bike, maar de accu's van hun elektrische fietsen laden ze binnen niet meer op. "Dat is levensgevaarlijk."

Verslaggever van NH Nieuws, Michel Gijselhart, sprak na de brand gisteren met enkele bewoners van de flat in Wormerveer. De persoon van wie de fiets was laadde haar fiets in de woning op, omdat er in de lockers van de woningen op de begane grond geen elektriciteit was. Volgens de bewoners greep ook hier heel snel het vuur om zich heen. Minstens een woning is daardoor onbewoonbaar geworden.

Oplaadkoffer

Toch is het opladen van een e-bike volgens de woordvoerder van de ANWB, niet gevaarlijk. "Alleen je moet wel goed opletten. Als de accu van de e-bike is gevallen, dan kan het zijn dat er scheurtjes in de accu zitten, waardoor de accu kan gaan lekken en er brand ontstaat."