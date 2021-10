Rombley nieuwe coach voor honkballers HCAW

Berrevoets nam dit seizoen nog het stokje over van Austis Gibbs die vanwege een vertrouwensbreuk weg moest bij HCAW. De honkballers van HCAW bereikten dit seizoen bijna de Holland Series, maar werden met 3-2 verslagen in de play-offs door Amsterdam Pirates.

Hoe de rest van de staf eruit gaat zien is nog niet bekend. De 41-jarige Rombley speelde voor diverse clubs in Nederland. Zo kwam hij onder andere uit voor Hoofddorp Pioniers, Amsterdam Pirates en HCAW. Ook kwam hij in Amerika uit voor de organisatie van Montreal Expos. Voor het Nederlands team speelde Rombley 217 interlands.