Zaanse Raad wil iconische Beatrixtoren slopen, maar vertrouwen moet hersteld worden

Verschillende Zaanse partijen zijn tijdens de gemeenteraad duidelijk: de bewoners van de Peperstraat hadden beter geïnformeerd moeten worden over de sloopplannen van hun woning. Toch verandert het niets aan hun situatie, want de meeste partijen zijn alsnog voor de sloop. Wel moet het vertrouwen volgens de raad hersteld worden. Wethouder Hans Krieger is het hiermee eens: "Dit had niet zo mogen gebeuren".

Veel bewoners hopen op renovatie, de Raad stelt de beslissing nog even uit - NH Nieuws / Thyra de Groot

Het college van burgemeester en wethouders van Zaanstad is van plan om 530 tot 550 woningen te bouwen op de Peperstraat. Daarvoor moeten de woningen die er nu staan eerst gesloopt worden. Dat betekent dat de huidige bewoners tijdelijk of voorgoed naar een andere woning moeten verhuizen. Vorige week hebben meerdere bewoners hun stem laten horen tegen de sloop van hun woning. "Er is niets", zei mevrouw Woudt over de zoektocht naar een andere woning. Ook meneer Meulensteen zag de situatie niet rooskleurig in: "Onze woonzekerheid is in één klap weg."



Bewoners van de Beatrixtoren vertelden eerder dit jaar hoe ze tegen de situatie aankijken, tekst gaat verder onder de video.

Corrie (81): "Ik wil ze raad geven, dat ze nadenken over wat ze mensen aandoen." - NH Nieuws

Politieke partij ROSA vraagt zich tijdens de raadsvergadering dan ook af of de gemeenteraad wel beseft wat het met mensen doet. "We zijn getuige van een gevecht", uit de SP. De SP is een van de weinige partijen die duidelijk tegen de sloop is en vindt dan ook dat er nog geen uitspraak gedaan moet worden. "Het is een onomkeerbaar besluit. We kunnen de gevolgen nog niet overzien."



Er is veel kritiek op de manier van werken van het gemeentebestuur. Lokaal Zaans vindt het proces 'een gedrocht'. "We zijn voor sloop. Maar voor sloop met een goed proces. Niet op deze manier." Belang van bewoners Tijdens de inspraakavond afgelopen week valt het woord 'participatie' vaak, want de bewoners voelen zich alles behalve betrokken bij de sloop- en bouwplannen. "Er is geen draagvlak voor", laat een bewoner tijdens zijn spreektijd duidelijk weten. "Het belang van onze bewoners staat voorop", benadrukt Wethouder Hans Krieger. De Peperstraat is zijn portefeuille en valt onder gebiedsontwikkeling Maak Zaanstad. "Wij willen als college er alles aan doen om het vertrouwen te herstellen."

De wethouder zegt dat stadsvernieuwing altijd erg ingrijpend is. Renovatie, waar veel bewoners op hopen, is volgens Krieger geen optie vanwege de kosten. Met het flinke woningtekort lijken de meeste partijen dan toch voor sloop met nieuwbouw. "Wij willen niets anders dan woningen toevoegen", licht het CDA toe. De VVD gelooft niet dat extra tijd de kijk op de situatie zal veranderen: "We gaan elkaar op dat punt niet vinden." Het vernieuwingsproject gaat in twee delen: fase een en fase twee. De PvdA wil dat de bewoners van de woningen die in fase twee worden gesloopt, een nieuwbouwwoning van fase een aangeboden krijgen. Meerdere partijen vinden dat de woningen gelijkwaardig moeten worden. Dit zorgt voor discussie, want het woord 'gelijkwaardig' kan volgens de raadsleden verschillend geïnterpreteerd worden. Nog niet akkoord Wethouder Krieger zegt verantwoordelijkheid te nemen voor goede huisvesting. "Er komt niemand op straat te staan." Hoewel de meeste pleidooien tijdens de raadsvergadering over uiteindelijk toch 'slopen' gaan, heeft de raad nog te veel vragen om een keuze te maken. Het definitieve besluit over de Peperstraat wordt daarom voorlopig uitgesteld.