Oud-Ajacieden vellen Jong Wales namens zakelijk Jong Oranje

Jong Oranje wint dinsdagavond het EK-kwalifactieduel van Jong Wales overtuigend met 5-0. En dat was in de Nijmeegse Goffert vooral te danken aan de oud-Ajacieden. Zo verscheen Jurgen Ekkelenkamp twee keer op het scoreformulier en ook Sven Botman en Daishawn Redan waren trefzeker. Het andere doelpunt was een eigen doelpunt van Welshman Stevens.

Boadu wissel

In de tweede helft ging Jong Oranje flitsend van start. Binnen acht minuten scoorden de Nederlandse talenten driemaal. Na 48 minuten werkte Welshman Fin Stevens de bal heel knullig achter z'n eigen doelman. Even later was Redan het eindstation. De oud-jeugdspeler van Ajax had twee pogingen nodig om tot score te komen. Redan kreeg de voorkeur van Van de Looi boven Myron Boadu, die de hele wedstrijd op de bank bleef. De coach is niet tevreden over de inzet van de oud-AZ'er. En in de 53e minuut zorgde Ekkelenkamp voor de 5-0 eindstand. Met een harde schuiver van de rechterkant knalde hij de bal binnen.

Blessures

Enige smetjes op de avond waren de kwetsuren van Quinten Timber en Sven Botman. De oud-Ajacieden verlieten allebei geblesseerd het veld, al leek het mee te vallen. In het laatste half uur speelde Jong Oranje de wedstrijd zakelijk uit.

EK Georgië & Roemenië

De wedstrijd tegen Wales was het derde duel in de reeks voor het EK in Georgië & Roemenië 2023. De Nederlandse beloften staan nu tweede in Groep E. Koploper is Zwitserland. De volgende wedstrijd voor Jong Oranje is op 12 november thuis tegen de leeftijdsgenoten van Bulgarije.

Opstelling Jong Oranje: Scherpen; Frimpong (Hoever), Rensch (Geertruida), Botman (Van den Berg), Bakker; Q. Timber (Taylor), Ekkelenkamp (Musaba), Van Kaam; Reis, Redan, Zirkzee.