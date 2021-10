NL V Bedrijf uit Zwaag geeft afgedankte accu's een tweede leven

Het bedrijf EcarACCU uit Zwaag is een paar jaar geleden ontstaan om oude afgedankte accu's van elektrische auto's een tweede leven te geven. Verpakt in een aanhanger doen de accu's dienst als mobiele aggregaat en daar is in de bouwwereld veel belangstelling voor.

Met name kraanbedrijven gebruiken de accu-aanhangers om hun elektrisch aangedreven kranen van eigen stroom te voorzien, waardoor ze overal kunnen hijsen. Hoewel op bouwplaatsen meestal zogeheten 'bouwstroom' aanwezig is, blijkt dat in praktijk niet altijd voldoende om ook de elektrische kraan van genoeg elektriciteit te voorzien. Met name bij het op- en afbreken van de kraan is er veel kracht nodig. Die kracht zit nu dus in een eigen aanhanger. De accu's komen voornamelijk uit moderne, jonge elektrisch aangedreven auto's. De accupakketten zijn bijvoorbeeld beschadigd bij een ongeluk, die door het bedrijf uit Zwaag zorgvuldig worden ontleed. Van de goede onderdelen worden dan weer nieuwe accu's gemaakt, die een tweede leven krijgen als mobiel aggregaat. Ze worden vooral gebruikt bij bouwprojecten, maar zijn ook op andere plekken te gebruiken waar een mobiel aggregaat nodig is om tijdelijk stroom te leveren. Het accubedrijf is een van de weinige bedrijven in Europa die afgedankte accupakketten kan en mag recyclen. Om voldoende 'jonge' accu's te vinden struinen ze heel Europa af.