Gebrande dadelkoffie, e-Hijskranenpower en succesvolle kraanwaterflesjes

Voor ‘Pak An Doen’ is Isabella Prins deze week op bezoek geweest in Haarlem bij de bedenker van een succesvolle serie kraanwaterflesjes. Verder maakte Marc Ruijg een reportage over een alternatief voor koffie, gemaakt van gebrande dadelpitten en heeft een bedrijf in Zwaag een mobiele krachtcentrale voor elektrische hijskranen gemaakt van afgedankte accu's van elektrische auto’s.

Pak an doen

Noord- Hollanders zijn slim, innovatief en ondernemend. In het tv-programma Pak an doen kijken we hoe de nuchtere Noord- Hollander het aanpakt. We testen niet en spreken geen oordeel uit. We signaleren, kijken naar verscheidenheid en zoeken opmerkelijke initiatieven op. Wat is het geheim van succesvol zijn? En welke tips hebben ervaren ondernemers voor de beginners?

