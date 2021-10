ADE begint vandaag: "Ik denk dat het thema tegenwoordig vroeg pieken is''

Het was nog even afwachten, maar vorige maand werd dan eindelijk bekend dat het Amsterdam Dance Event (ADE) dit jaar door kan gaan. Vanaf vandaag tot en met zondag zijn er meer dan 350 evenementen verdeeld over 126 locaties in de stad en zal er volop gefeest gaan worden.

Mede door soepelere coronamaatregelen in andere landen verwacht Timo een stuk minder bezoekers dan tijdens vorige edities. Volgens hem komen er normaliter veel Engelse bezoekers af op ADE, ''maar daar mag je nu gewoon uitgaan, 's nachts ook, geen 75%, geen check aan de deur. Ik denk dat een hoop mensen zich nu wel afvragen wat is het voordeel is om naar Amsterdam te vliegen voor deze evenementen als ze ergens anders kunnen uitgaan zonder regels.''

Dat feesten zal duren tot middernacht, op minder locaties en met een bezetting van maximaal 75%, want vanwege de coronamaatregelen ziet ADE er anders uit dan we gewend zijn. Timo Lassche krijgt als organisator van zes ADE feesten te maken met veel extra werk dit jaar. ''Je hebt te maken met een snelle omwisseling van dag naar nacht. Daarbij komen ook nog andere regels als het checken van mensen op een coronapas en de 75% regeling.''

''Blije mensen op de dansvloer is uiteindelijk toch gewoon waar we het voor doen"

Ondanks de beperkende maatregelen is Timo blij dat ADE in aangepaste vorm doorgaat: ''Het levert sowieso een hele hoop gelukkige mensen op. Blije mensen op de dansvloer is uiteindelijk toch gewoon waar we het voor doen."

Dat erkent ook DJ Vala Tehranchi, die er zin in heeft om - na twee jaar nauwelijks gedraaid te hebben - eindelijk weer op een groot evenement te staan. Over een minder goede sfeer door de eindtijd van 00:00 uur maakt hij zich geen zorgen: ''Ik denk dat het thema tegenwoordig vroeg pieken is.''

Huisfeestjes

Dat het feestje om 00:00 uur echt afgelopen is, verwachten Timo en Vala niet. ''Vooral in de weekenddagen ga ik er vanuit dat een hoop mensen gewoon doorgaan naar huisfeestjes of hun hotelkamer op kop gaan zetten'', zegt Timo daarover. Ook Vala denkt dat het feest door zal gaan: ''Ik kan me namelijk niet voorstellen dat duizenden mensen op straat daarna allemaal netjes naar bed zullen gaan.''