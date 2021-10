Woning overleden Alkmaarse 'kluizenaar' Richard morgen toch gereinigd

Een reinigingsbedrijf begint morgen met het schoonmaken van het huis van de overleden Richard (53), aan de Wartelstraat in Alkmaar. Dat melden buurtbewoners: ze zijn door de gemeente gebeld. Die is ook wettelijk verantwoordelijk voor de reiniging. Het krioelt er op dit moment van de vliegen .

Buurtbewoners trokken daarom vandaag voor de zoveelste keer aan de bel bij de gemeente, die ook vragen van NH Nieuws over de reiniging urenlang niet kon beantwoorden, tot nu. "Het is natuurlijk hele verdrietige situatie dat iemand zonder de nabijheid van familie of andere naasten overlijdt", aldus een woordvoerder.

"We zijn erg blij", vertelt buurvrouw Linda opgelucht tegen NH Nieuws. Haar buurman Richard is vorige week woensdag pas gevonden in zijn keuken en bleek er toen al vier weken dood te liggen: vermoedelijk geëlektrocuteerd door de oven.

De Alkmaarder woonde al bijna zijn hele leven in het kleine woonerf, eerst met zijn ouders en na hun overlijden alleen. Hij had met niemand echt contact. Na een hersenbloeding en het verlies van zijn baan als IT-er werd hij een echte kluizenaar. De buurt accepteerde het. Hij was niemand tot last.

Volgens de gemeente treedt, als iemand overlijdt waarvan het niet duidelijk is of er familie is om dit te regelen, de Wet op de Lijkbezorging in werking. En is de gemeente dan inderdaad verantwoordelijk. "De woning wordt schoongemaakt waardoor de lijkengeur zal verdwijnen", aldus hun reactie.

Tevreden buren

Tegen NH Nieuws zegt de woordvoerder alleen dat er 'nu' al wordt schoongemaakt, maar dat is niet waar, vertellen de betrokken buren van Richard. "Er is helemaal niemand nu hoor." Tegen hen is dan ook gezegd dat er morgenochtend wordt begonnen. En daar zijn ze erg tevreden mee.