Minderjarige jongen op verjaardag beroofd van elektrische mini-scooter in Zuidoost

Een minderjarige jongen is lichtgewond geraakt toen hij werd beroofd van zijn elektrische mini-scooter in Amsterdam-Zuidoost. Dat gebeurde ook nog eens op zijn verjaardag.

Afgelopen zaterdag liep de jongen met een vriendje om 20.45 uur in de richting van het Ravenswaaipad met de elektrische mini-scooter van het merk Windgoo. Een scooter komt hen tegemoet, rijdt langs ze, maar keert later weer terug. Het slachtoffer wordt aangesproken door de bijrijder en vervolgens mishandeld. De twee op de scooter gaan ervandoor met de elektrische mini-scooter.

De verdachten rijden weg in de richting van het Veenendaalplein. De politie heeft een signalement naar buiten gebracht van de jongen die het slachtoffer mishandelde. Het gaat om een lichtgetinte jongen tussen de 14 en 16 jaar oud en is ongeveer 1.70 meter lang. Hij is fors van postuur, heeft een beugel in zijn mond en een klein dun snorretje.

De politie is op zoek naar getuigen en naar informatie over de verdachten en gestolen elektrische mini-scooter.