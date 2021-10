Nijpend personeelstekort bij kinderopvang: “Vissen allemaal in dezelfde lege vijver"

Door het enorme tekort aan personeel is de situatie bij de Amstelveense kinderopvang onhoudbaar geworden. Volgens Myra Quint, directeur en eigenaar van Kinderopvang Mirakel, is de rek er volledig uit bij het personeel: “Ik heb mijn bedrijf bijna 30 jaar, maar ik heb dit nog nooit meegemaakt."

Vorige week stuurde de organisatie nog een mail naar alle ouders dat het ruilen van opvangdagen van de kinderen en het inzetten van extra dagen opvang bijna niet mogelijk zou zijn. In de meest extreme situatie moeten zij zelfs een groep sluiten.

“Medewerkers lopen op hun laatste benen, zij hebben zich meer dan honderd procent ingezet. Het is zelfs zo erg dat sommigen geen vrij durven te nemen, omdat ze bang zijn dat er anders niemand voor de kinderen is", vertelt Quint. "Daarnaast moeten wij steeds vaker vrije dragen terugdraaien of kunnen we verlof niet toekennen."

Innovatie en kwaliteit

Volgens Quint is de wet 'Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang' (IKK wet) een van de oorzaken van het personeelstekort. De wet werd op 1 januari 2018 ingevoerd en zou de kwaliteit en toegankelijkheid van de kinderopvang moeten verbeteren. Toch heeft de wet volgens Quint juist de tegenovergestelde werking.

"Door de wet worden mensen van bepaalde studies en opleidingen waarmee je vroeger in de kinderopvang mocht werken, niet langer toegelaten. Daardoor komen er minder mensen op de markt en vissen we allemaal in dezelfde lege vijver. Bovendien moeten de groepen anders worden samengesteld met minder kinderen en meer begeleiders. Ook is er veel meer administratie voor de begeleiders op de groep", aldus Quint.

Gastouders

Ook in andere vormen van opvang is het nijpend, zoals bij gastouderbureau Amado. Rieneke Heesen, mede-eigenaar van het bureau, ziet ook een enorm tekort aan gastouders. “We hebben heel veel aanvragen voor de opvang van baby's en die kunnen niet allemaal geplaatst worden bij gastouders”, vertelt Heesen.

Ook is het aantal gastouders afgenomen: “Omdat de kinderopvang tijdens de coronacrisis dicht moest, zijn zij zelf hun kinderen gaan opvangen. Anderen vielen zelf in de risicogroep, of hun partner. Zij hebben gezegd: ‘We zijn onbeschermd en dat risico willen we niet lopen’.”

In de eerste lockdown moesten ook de gastouderadressen dicht, maar in de tweede lockdown bleven die open. “Dat was cruciaal punt. Veel zeiden: ‘wij zijn geen speelbal’. Deze gastouders komen ook niet meer terug naar de kinderopvang.”

Regels versoepelen

De oplossing ligt volgens Quint bij het versoepelen van de regels van de IKK wet: “Waar ik voor pleit is terug naar de oude groepssamenstelling. Ik ben zeker voor kwaliteit, maar drie medewerkers op een groep voegt niet altijd veel toe. Er valt winst te behalen op andere gebieden, zoals bijvoorbeeld welzijn van werknemers en een goed ziektebeleid. En versoepel de opleidingseisen. De beoogde kwaliteitsverbetering is, naar mijn mening, met invoering van de wet IKK niet gehaald.”