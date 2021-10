Coronabesmettingen lopen weer op in de Noordkop, cijfers bijna verdubbeld

Het aantal mensen in de Noordkop en Texel dat de afgelopen twee weken positief is getest op corona is gestegen vergeleken met de voorgaande periode. Dat blijkt uit cijfers van het RIVM, die NH Nieuws met hulp van LocalFocus inzichtelijk heeft gemaakt. De cijfers zijn bijna verdubbeld ten opzichte van de week ervoor.

Waar twee weken gelegen nog maar 52 mensen uit de vier Noordkopgemeenten positief werden getest op corona, is dit aantal vorige week gestegen naar 102. Dat is bijna een verdubbeling. De meeste besmettingen zijn te zien in Schagen en Den Helder. In Schagen werden vorige week 36 nieuwe besmettingen geteld, in Den Helder 41. Dit zijn er veel meer dan de week ervoor, toen ging het om negentien nieuwe besmettingen in Schagen en veertien in Den Helder.

Ook in Hollands Kroon is een stijging te zien, al zij het minder sterk. Daar zijn in de afgelopen week 23 mensen positief getest. De week ervoor waren het er vijftien. Texel blijft consequent laag qua aantal besmettingen, met vorige week twee nieuwe besmettingen. Een week eerder waren dit er vier.

De stijging in het aantal besmettingen is nog niet terug te zien in de ziekenhuiscijfers. In de afgelopen twee weken is een inwoner uit de gemeente Schagen opgenomen in het ziekenhuis vanwege een coronabesmetting. Niemand is in de afgelopen twee weken overleden aan een coronabesmetting.

Vaccinatie

De vaccinatiegraad in Den Helder, Texel, Schagen en Hollands Kroon zit tussen de 79 en 87 procent. Het aantal inwoners dat zich heeft ingeënt is het laagst in Den Helder en het hoogst op Texel. Opvallend is dat vooral het aantal gevaccineerde tieners wisselt: terwijl op Texel 66 procent van de jongeren tussen de 12 en 17 jaar volledig is gevaccineerd, heeft in Den Helder maar 53 procent van de jongeren in deze leeftijdsgroep een eerste coronavaccinatie gehad.

Bekijk op de kaart het aantal besmettingen in de afgelopen week in jouw gemeente: