Landsmeer koploper aantal coronabesmettingen in regio

In de regio Zaanstreek-Waterland hebben de afgelopen week 282 mensen positief getest op het coronavirus. In het ziekenhuis is een positief getest persoon opgenomen. Dat blijkt uit cijfers van het RIVM, die NH Nieuws met hulp van LocalFocus inzichtelijk heeft gemaakt.

In de gemeente Landsmeer zijn naar verhouding de meeste coronagevallen geregistreerd. Per 100.000 inwoners zijn daar in de afgelopen week 139,2 mensen positief getest. Dat betekent in de praktijk dat er daar de afgelopen week 16 personen positief zijn getest op covid-19.

Ook in Edam-Volendam kleur de kaart donkerder. Er zijn in het vissersdorp 39 mensen besmet met het virus. Per 100.000 inwoners zijn dat 107,7 personen. In de Beemster is maar 1 coronabesmetting geregistreerd.

Meerderheid gevaccineerd

In de regio is in de leeftijdsgroep 18 jaar en ouder 78 procent volledig gevaccineerd. Van de 12 tot en met 17-jarige ligt dit getal een stuk lager: 48 procent heeft twee prikken ontvangen. Waterland heeft de hoogste vaccinatiegraad in de regio, Zaanstad de laagste. Bij de prikbus ziet de GGD de afgelopen week een lichte stijging, meer mensen willen toch een vaccinatie.



Bekijk op de kaart het aantal besmettingen in de afgelopen week in jouw gemeente: