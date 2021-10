Basisschool kan niet verbouwen door overvol stroomnetwerk

Door het huidige stroomtekort in de provincie moet basisschool de Havenrakkers in Broek in Waterland misschien wel jaren wachten voordat ze kunnen beginnen met de gewenste nieuwbouw. Volgens Openbaar Primair Onderwijs (OPSPOOR) kan netbeheerder Liander geen stroompunt verzorgen voor het noodgebouw waar de kinderen les moeten krijgen tijdens de verbouwing. Daardoor kan deze niet verwarmd worden.

Marleen Hubelmeijer van het schoolbestuur zegt dat er veel onduidelijkheid is over wanneer wel iets mogelijk is. "De ene keer horen we vier tot zes jaar en de andere keer twee jaar." Ze noemt het vervelend dat OPSPOOR niet door Liander geïnformeerd is en er zelf toevallig achter moest komen. "Anders waren we er pas in de kerst achter gekomen tijdens het plaatsen van de noodlokalen."

Basisschool De Havenrakkers in Broek in Waterland wil al jaren de oude school volledig verbouwen. Deze winter zouden er noodlokalen aan de rand van het dorp worden gezet, waar ruim 300 kinderen van de school les in zouden krijgen tot de verbouwing klaar is.

Alternatieven

OPSPOOR kijkt nu naar alternatieven om de tijdelijke noodgebouwen warm te krijgen, zegt woordvoerder Noor van Doesburg. Zonnepanelen alleen zouden niet voldoende zijn, omdat er veel stroom nodig is. Een aggregaat zou kunnen, maar die verstookt 450.000 euro in de 14 maanden dat de kinderen daar zitten. Donderdag heeft het schoolbestuur een gesprek met de gemeente Waterland om te kijken of er een oplossing gevonden kan worden.

Niet in de kou

"Wat er zeker niet gaat gebeuren is dat kinderen in de kou les krijgen", zegt van Doesburg. Als alles mislukt, krijgen de kinderen gewoon les op de school waar ze nu zitten en zal de verbouwing moeten wachten. Bij de bouwplannen van andere scholen van het schoolbestuur wordt nu onderzocht of er ook vertraging op kan treden.

Stroomnetwerk

Netbeheerder Liander meldde vorige maand dat het elektriciteitsnetwerk in een groot deel van de provincie vol is. Dat betekent dat er de komende vier jaar geen nieuwe grootverbruikers, zoals bedrijven en supermarkten, meer bij kunnen in bepaalde gebieden.

De provincie liet weten samen met de netbeheerder te werken aan een oplossing om te voorkomen dat bijvoorbeeld supermarkten en scholen niet meer aangesloten kunnen worden op het elektriciteitsnet.