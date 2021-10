Vandaag al 30 boetes uitgeschreven aan vrachtwagenchauffeurs bij Wijkertunnel

Ook Rijkswaterstaat constateerde gisteren en vandaag dat aanvullende maatregelen nodig zijn om groot verkeer uit de Wijkertunnel te houden. "Als het niet nodig zou zijn, dan doen we dit niet", zegt een woordvoerder van Rijkswaterstaat.

"Gisteren constateerden we dat er tóch nog veel vrachtwagens door de tunnel gaan, en dan hebben we wel contact met de politie. We kunnen een heleboel dingen doen, maar we mogen niet handhaven. Dat is feitelijk een taak die bij de politie ligt."

Geen extra surveillances

Het aantal boetes is niet het resultaat van extra surveillances, zegt een politiewoordvoerder. "Deze boetes zijn uitgeschreven tijdens de reguliere rondes van agenten. En dat zullen we blijven doen. Als we vrachtwagens zien, zullen ze langs de weg gezet worden en een boete krijgen."

Op Twitter zegt de politie wel extra te surveilleren. Eerder zei ze er niet de capaciteit voor te hebben.