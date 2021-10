Vissers vinden lichaam van vermiste Dirk op zeebodem

De man ging op 8 april 2018 van huis om een wandeling maken. Hij kocht een treinkaartje naar Alkmaar en is daar uitgestapt, zo was op camerabeelden te zien. Hij was toen 81 jaar. Sindsdien ontbrak ieder spoor van de man.

De vermissing van Dirk hield de familie al die tijd bezig. Zo deed kleindochter Irissa in de weken na de vermissing haar verhaal bij RTV Oost. "We balanceren tussen hoop en vrees, maar ons doel is nu wel om hem überhaupt te vinden. Dan kunnen we het afsluiten", vertelde ze destijds. Ook werd er een Facebookpagina opgericht met nieuwtjes omtrent de vermissing.

Wat er precies met Dirk is gebeurd, is onduidelijk. De politie sluit een misdrijf uit. De familie is op de hoogte gebracht van de vondst.