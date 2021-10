Geen ov-chipkaart meer: busritjes voortaan te betalen met bankpas

Busreizigers hoeven vanaf deze week geen ov-chipkaart meer te hebben: een busritje door 't Gooi kan voortaan ook betaald worden door in te checken met een bankpas of een smartphone. Het gaat om een proef.

Het betalen van een reis met het openbaar vervoer gaat de komende jaren veranderen: de ov-chipkaart verdwijnt de komende jaren om plaats te maken voor de bankpas en smartphones met contactloos betalen.

De afgelopen maanden werd er in en rond Lelystad al als eerste getest met het reizen met de bankpas, 't Gooi is de tweede Nederlandse regio waar het kan.

Makkelijker met het openbaar vervoer

De verandering moet het voor reizigers vooral makkelijker maken om het openbaar vervoer te pakken: een bankpas of je smartphone heb je altijd wel op zak, een ov-chipkaart moet je aanvragen en opladen en dat is nog wel eens een gedoe.

Gedeputeerde Jeroen Olthof van de provincie Noord-Holland hoopt dat de stap er ook weer voor zorgt dat er uiteindelijk meer mensen met het openbaar vervoer reizen. "Dat is belangrijk, want de drukte op onze wegen neemt door bevolkingsgroei de komende jaren enorm toe. Meer OV-reizigers betekent minder files en minder uitstoot. Dat is goed voor de bereikbaarheid én de leefbaarheid", aldus Olthof.

Reizen met een bankpas werkt hetzelfde als met de ov-chipkaart. Reizigers moeten inchecken en uitchecken door hun kaart voor de lezer in de bus te houden. De kosten voor de reis zijn hetzelfde als met een ov-chipkaart, maar het is nog niet mogelijk om te reizen met korting. Dat wordt later toegevoegd.