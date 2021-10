Internet draait automarkt Beverwijk de nek om: "De mooiste plek op aarde"

Nog ruim twee maanden en dan is het gedaan met de tweedehands automarkt in Beverwijk. Internet heeft de automarkt op het parkeerterrein van De Bazaar de nek omgedraaid.

In 2012 verhuisde de automarkt van Utrecht naar Beverwijk. "Er stonden hier toen elke dinsdag een kleine duizend voertuigen", zegt Michel Corveleijn van organisator VWE Automotive. "Doordat het online steeds eenvoudiger wordt om een auto te verkopen, is het hier de laatste jaren flink terug gelopen."

Vanochtend staan er slechts een stuk of honderd auto's in de 'etalage' van het immense parkeerterrein. De belangstelling is navenant. Het is de harde kern van de handelaren die zich vanmorgen in alle vroegte heeft gemeld. "Ik weet niet beter", zegt Henny van Ommeren. "Ik was veertien toen ik voor het eerst naar de automarkt ging. Dat was toen nog in Utrecht."

Sfeer

Henny verkoopt onder andere etuis voor kentekenbewijzen, prijskaartjes voor occasions maar ook paraplu's. "Ik heb een geweldige tijd gehad op de automarkt. In Utrecht, maar ook hier nog. Het is de mooiste plek op aarde. Ik heb altijd leuk zaken gedaan hier, al werd het de laatste tijd echt minder. Wat ik vooral ga missen is de sfeer en het contact met de mensen. Als dit de zegeningen van internet zijn?