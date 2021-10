Sinterklaas komt per boot naar Zandvoort en blijft de hele dag in de frisse zeelucht

De intocht van Sinterklaas in Zandvoort zal op zondag 14 november de hele dag in de buitenlucht plaatsvinden. Voorgaande jaren waren er op de dag van de intocht ook activiteiten in de Korver Sporthal, maar daar ziet de organisatie komende editie liever vanaf.

"We moeten nog even overleggen over het exacte tijdstip, maar ook dit jaar komt Sinterklaas gewoon weer met de boot van de KNRM naar Zandvoort", aldus Yvette Logmans-Lefferts van het Zandvoortse Sinterklaas Comité. Vanaf het strand verplaatst het feest zich vervolgens naar het Raadhuisplein, waar de Sint door burgemeester Moolenburgh zal worden verwelkomd.

Aansluitend vindt er door het hele centrum van de badplaats een kinderfestival plaats. "We doen dat samen met de ondernemers in het dorp, om ook die een beetje te steunen. Want naast de kinderen komen natuurlijk ook de ouders, opa's en oma's naar het dorp." Zo kunnen de kinderen onder andere met pepernoten sjoelen en pietenmutsen maken. "Alles valt of staat natuurlijk wel met de maatregelen die dan gelden", vertelt Yvette.

Plan B

De organisatie heeft wel 'een plan B' achter de hand, mocht dat toch nodig zijn half november. Dan zal er uitgeweken worden naar de sporthal, maar het comité hoopt van harte dat het kinderfestival in de buitenlucht plaats kan vinden. "Anders moet je toch weer met controles werken en dan wordt het voor onze groep vrijwilligers ook minder behapbaar."

En mocht het die zondag 14 november toch gaan regenen aan de kust, dan kan 'Plan A' gewoon doorgaan. "We hebben met de ondernemers al afgesproken dat we onder hun luifels mogen staan, maar we gaan er natuurlijk gewoon vanuit dat het heel mooi weer wordt."