NH Nieuws-panel vuurwerkonderzoek: lekker blijven knallen of tijd voor een verbod?

Het is ieder jaar weer voer voor discussie: vuurwerk. In Amsterdam en Haarlem komt er deze jaarwisseling een afsteekverbod. Belachelijk idee, of zouden meer gemeenten moeten volgen? Doe mee aan het NH Nieuws-panel vuurwerkonderzoek en geef je mening.

Vorig jaar was er door corona eenmalig een algeheel vuurwerkverbod. Nu is het aan de gemeenten, en gelden de bestaande regels weer. Dus bijvoorbeeld geen knalvuurwerk of vuurpijlen, maar ander legaal vuurwerk mag wel worden afgestoken.

In Amsterdam kondigde de gemeente vorige week een verbod aan op het afsteken door consumenten. Wel moeten er meerdere vuurwerkshows komen. Eind september besloot een meerheid van de gemeenteraad in Haarlem ook al tot een verbod. Een rondgang door NH Nieuws langs andere gemeenten in onze provincie, leert dat veel gemeenten nog nadenken over de jaarwisseling.

