Gedoe over fusie Bussumse school leidt tot raadsvragen: hoe nu verder met plannen?

De onrust op het Bussumse Willem de Zwijger-college over de omstreden fusie met de Naarder Vitusmavo en het plan om samen een nieuwe school te starten zorgt ook in de lokale politiek voor vraagtekens. Het Goois Democratisch Platform, de grootste oppositiepartij van Gooise Meren, vraagt meer duidelijkheid over hoe het nu verder moet met de plannen.