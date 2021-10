Straat vergaat van vliegen en stank na vondst dode buurman (53): "Richard was een kluizenaar"

De Wartelstraat is een klein woonerf in Alkmaar Noord waar iedereen elkaar kent, alleen Richard (53) was een vreemde eend in de bijt. Buren noemen hem een kluizenaar die met niemand contact wilde. Vorige week woensdag werd hij dood gevonden in zijn keuken: hij lag er al een maand. De vliegen en stank zijn er nu nog steeds. "Waarom is zijn huis nog niet schoongemaakt? Schandalig en triest", zeggen buren.

De 53-jarige Richard woonde bijna zijn hele leven in de straat, maar wilde geen contact. Buren zagen hem alleen als hij zijn afvalcontainer aan de weg zette of wanneer er eten aan de deur werd bezorgd. "Nadat hij een beroerte had gehad en zijn baan als IT-er verloor, kwam hij helemaal nooit meer buiten", vertelt overbuurman Nick Hoogerwerf tegen NH Nieuws. "Vandaar dat we niet meteen in de gaten hadden dat er echt iets mis was. Pas toen we vorige week de vliegen tegen het keukenraam zagen zitten, kregen we een naar gevoel en hebben we samen met de buren de politie gebeld." Ook het huis van de overleden buurman zit nog bomvol met vliegen. Let op: deze video is voor mensen met een sterke maag.

Vorige week woensdag is hij dood gevonden. Hij lag in de keuken en de politie constateert dat er geen sprake is van een misdrijf. "Waarschijnlijk was het een ongeluk", zegt een vrouw van twee huizen verderop. "Hij is geëlektrocuteerd door de magnetron."

Bijna een week later zitten de vliegen nog steeds tegen het raam en is ook de vieze geur niet weg. Na de eerste schok over het tragische overlijden van hun buurman, maken de omwonenden zich nu zorgen over de reiniging van de woning. Tekst gaat verder onder foto.

Vliegen en stankoverlast - NH Nieuws

"Familie had hij nauwelijks en daar was ook geen contact mee", weten buurvrouwen Wendy en Linda. "We hebben allemaal al gebeld met de gemeente, maar krijgen te horen dat er gezocht wordt naar (verre) familieleden die de verantwoording willen nemen." Ook de politie komt vanmiddag weer poolshoogte nemen naar aanleiding van de klachten, maar ook zij kunnen weinig doen. De gemeente is verantwoordelijk. De agenten zeggen dat ze de gemeente zullen verzoeken er vaart achter te zetten.

Morgen wordt Richard begraven. Waarschijnlijk zijn er alleen de buren die hem de laatste eer komen bewijzen. Linda komt aan met een zelfgemaakt bloemstuk. "Wij wisten allemaal wie hij was. Maar we accepteerden maar dat hij met niemand contact wenste." Een andere buurvrouw Wilma voelt zich schuldig. "Dat hij hier vijf weken alleen gelegen heeft zonder dat iemand het wist. Ik hoop dat hij in een keer weg was. Ik vind het heel triest. En dat het zo lang duurt voordat die vliegen en maden opgeruimd worden, is schandalig."

Buurtbewoners leggen bloemen voor de deur van hun overleden buurman - NH Nieuws / Carolien Hensbergen

Nog geen reactie gemeente Alkmaar NH Nieuws heeft gemeente Alkmaar meermaals gevraagd hoe het nu verder gaat met het opruimen en schoonmaken van het huis en hoe lang er gezocht wordt naar (verre) familieleden die verantwoording voor het huis willen nemen. Kortom: hoe lang de buren nog in de stankoverlast moeten wonen. De gemeente heeft aangegeven 'dit te moeten onderzoeken'. NH Nieuws heeft nog geen verdere reactie ontvangen.