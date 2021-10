Ziekenhuizen, GGD's en meer zijn niet bereikbaar door grote storing Vodafone

Voor een deel van de klanten zijn de problemen opgelost, meldde Vodafone aan het eind van de ochtend. De storing is 'gedeeltelijk verholpen'. Vanmorgen kwamen er duizenden meldingen binnen van gebruikers die problemen hebben met bellen en mobiel internetten, meldt mediapartner NOS.

De provider schrijft dat er op dit moment inderdaad sprake is van een storing waardoor de mobiele verbinding 'niet optimaal is'. "Daardoor kan je problemen ervaren met bellen en het gebruik van mobiel internet." Een woordvoerder zegt niet te weten hoeveel mensen last hebben van de storing. Wel is het bekend dat het niet om alle Vodafone-gebruikers gaat.

Verder laat de woordvoerder weten dat de precieze oorzaak van de storing nog niet duidelijk is. Ook hoelang de storing nog duurt, weet Vodafone niet.