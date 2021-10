Ziekenhuizen, GGD's en meer weer bereikbaar na grote storing Vodafone

Tientallen instanties en duizenden gebruikers zijn vanmorgen getroffen door een grote storing bij Vodafone. Onder andere het Rode Kruis Ziekenhuis, diverse gemeenten en GGD's waren niet of nauwelijks bereikbaar.

Vodafone-klanten konden een tijd lang niet bellen en gebruik maken van mobiel internet. Voor een deel van de klanten werden de problemen aan het eind van de ochtend al opgelost. De uren daarvoor kwamen er duizenden meldingen binnen van gebruikers die problemen hadden, meldt mediapartner NOS.

De storing is ondertussen voor de meeste gebruikers opgelost. Wat de precieze oorzaak van de storing was, is nog niet duidelijk.