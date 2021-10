Toch sneltestlocatie in centrum Haarlem: “Dit is voor bezoekers veel makkelijker”

Een langgekoesterde wens van de horeca in Haarlem is in vervulling gegaan: vanaf deze week kan je in het centrum een sneltest laten doen. De gemeente Haarlem gaf eerder nog aan dat het niet mogelijk was om meer testlocaties te realiseren.

Burgemeester Jos Wienen zei eind september dat ook hij liever meer testlocaties zou zien in de stad, maar dat was toen volgens hem niet mogelijk. “Dan moet je met andere leveranciers gaan werken en die leveren niet de juiste QR-code. Bovendien is er geen rijksfinanciering voor”, zei Wienen destijds.

Nog meer plekken

Een aanpassing aan de bestaande testlocatie in de Kleine Houtstraat heeft er nu voor gezorgd dat deze een sneltestlocatie is geworden. “Het resultaat is dat er nu door het ministerie ruimte is gemaakt voor meer testlocaties. Mogelijk komen er nog meer plekken in de stad die testen voor toegang aanbieden”, aldus de woordvoerder van de gemeente.

De horeca is blij met de komst van de sneltestlocatie. “Helemaal top”, reageert Joost van Rijmenam van café Stiel's. “Dat maakt het voor bezoekers een stuk makkelijker, het was natuurlijk bizar dat je voor een sneltest helemaal naar de Waarderpolder moest.” Bezoekers kunnen zich op deze locatie van 07.00 uur tot 21.00 laten testen.

Hopbandjes

Naast de sneltestlocatie vragen sommige Haarlemse horeca-eigenaren ook om de invoering van polsbandjes. Dat geldt volgens Van Rijmenam vooral voor cafés zonder portier. “Ik denk dat veel collega’s zonder portier bij de deur blij zouden zijn met polsbandjes. Je ziet daarmee in een keer of iemand is gevaccineerd of getest. Dat maakt het hele incheckproces sneller", aldus de horeca-ondernemer.

Volgens Gijs Brands van Koninklijke Horeca Haarlem is de animo voor polsbandjes op dit moment nog niet zo groot: "Er zijn wel een paar zaken, maar ik denk dat wanneer de openingstijden worden verruimd de vraag groter zal worden. De gemeente ziet het ook wel zitten. Het zou zo uitgerold kunnen worden."

In onder andere Alkmaar en Amsterdam wordt al gewerkt met dit soort polsbandjes. Het concept is eenvoudig: een bezoeker toont een negatieve coronatest en krijgt daarvoor een bandje dat een dag geldig is. De kleuren van de polsbandjes worden dagelijks veranderd om gesjoemel te voorkomen. Met de zogenaamde 'hopbandjes' kunnen bezoekers makkelijker 'hoppen' tussen kroegen.