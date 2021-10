De Peiling: Ik kan mijn vaste lasten niet betalen

Een kwart van de Amsterdammers heeft schulden meldt Het Parool . Om de problematiek vroegtijdig op te sporen, zoekt de gemeente Amsterdam de samenwerking op met Amsterdamse werkgevers. Zij hebben volgens de gemeente een belangrijke signaleringsfunctie en zien snel of werknemers in de financiële problemen zitten.

Een werkgever kan op verschillende manieren het signaal krijgen dat een werknemer moeite heeft om rond te komen. Bijvoorbeeld als de werknemer met vragen komt over het krijgen van een voorschot of meer uren. Ook als zij zich vaker ziek melden of vragen stellen over loonbeslag kan dat een teken aan de wand zijn.

Pauzeknop

Het Parool schrijft dat de recentste cijfers van de dienst Onderzoek, Informatie en Statistiek (OIS) aantonen dat Amsterdammers werkzaam in de horeca, schoonmaak, transport, bouw en logistiek het vaakst geldzorgen hebben. Wat meespeelt is dat veel van deze werknemers, zo'n 18 procent, ongeletterd zijn.

De gemeente zal daarom in eerste instantie haar pijlen richten op bedrijven waar veel praktisch opgeleide Amsterdammers werken. Vorig jaar voerde de gemeente al de zogenaamde pauzeknop in voor Amsterdammers die aan de bel trokken. Hun schulden worden bevroren, zodat die niet verder oplopen.

Niet verlengen contract

Uit onderzoek van het Nibud blijkt dat 62 procent van de werkgevers medewerkers in dienst heeft met een schuld. Een derde van de werkgevers kiest ervoor het contract van een werknemer niet te verlengen wanneer bekend wordt dat diegene in de schulden zit.

Aan de andere kant is acht op de tien werkgevers wél bereid om werknemers met financiële problemen te helpen. De nieuwe aanpak van de gemeente Amsterdam, in samenwerking met de Amsterdamse werkgevers, moet er daarom ook voor zorgen dat werknemers minder snel ontslagen worden.