Overval op telefoonwinkel in Amsterdam-Zuidoost

Twee mannen hebben vanmorgen een telefoonwinkel op het Bijlmerplein in Amsterdam-Zuidoost overvallen. Dat gebeurde rond 10.20 uur.

De politie zoekt in de omgeving naar de overvallers. Ook zijn hun signalementen via Burgernet verspreid. De twee hebben een licht getinte huidskleur en zijn ongeveer 1.80 meter lang.

De eerste droeg zwarte kleding, witte handschoenen en hij had een goudkleurige tas bij zich. De tweede had een beige jas aan, een rode capuchon op en hij droeg een groene broek met een zwarte bies. Hij had een Albert Heijn-tas bij zich.

Wie de twee ziet, wordt gevraagd 112 te bellen.