Geen reclamemasten langs snelwegen om Goois landschap niet te vervuilen

De stap volgt nadat er een paar weken geleden een aanvraag kwam voor het plaatsen van een metershoge reclamezuil langs de snelweg door het bedrijf achter Golfbaan Naarderbos, waar discussie over kwam. Het bedrijf had graag een grote reclamemast geplaatst om structureel geld te verdienen voor de golfbaan. De gemeenteraad serveerde dat snel af, omdat het zulke masten niet passend vindt.

Even later bleek de gemeente zelf te kijken naar het plaatsen van reclamemast langs de snelweg ter hoogte van bedrijventerrein Gooimeer Zuid. Zo'n mast zou het bedrijventerrein 'steviger markeren' en zou de gemeente zelfs enkele tienduizenden euro's per jaar opleveren.

Maar ook die reclamemast gaat er niet komen. Nu niet en nooit niet, zo heeft de gemeenteraad afgelopen week bepaald. De gemeente gaat geen enkele reclamemast toestaan langs de snelweg, ongeacht wie de mast wil plaatsen en wie er geld aan verdient.

'Verbod' op reclamemasten

De gemeenteraad legt het 'verbod' vast, omdat het stelt dat het landschap en de horizon vervuild worden door de hoge masten.

"Gooise Meren trots kan zijn op de landschappelijke waarden die onze gemeente rijk is. Grote reclamemasten langs de snelweg doen deze waarden teniet", oppert het Goois Democratisch Platform, de grootste oppositiepartij van de gemeenteraad. Een meerderheid van de gemeenteraad bleek het daar mee eens.