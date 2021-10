Amsterdamse bar gaat na officiële waarschuwing nu toch om middernacht dicht

Pianobar Maxim in Amsterdam gaat vanaf nu toch om middernacht dicht, nadat het afgelopen weekend uit protest een uur langer open bleef . Eigenaar Giel Swaan vindt de verplichte sluitingstijd om 0.00 uur onzinnig, maar zegt dat zijn actie eenmalig was.

"Ik wilde aandacht vragen voor deze onzinnige maatregel, waardoor er meer overlast op straat wordt veroorzaakt, omdat iedereen om middernacht naar buiten toe moet", vertelt hij aan NH Radio. De uitbater zag dit weekend dat het na middernacht goed druk was in en bij de bar aan de Leidsekruisstraat, maar hij heeft geen handhaving gezien.

Week sluiting

De kroegeigenaar zegt zich nu wel aan de maatregel te gaan moeten houden, omdat er na de officiële waarschuwing een veel ingrijpendere stap volgt. "De volgende maatregel van de gemeente is dat we een week moeten sluiten. Dat is nog niet officieel bevestigd, maar dat is wel volgens het stappenplan dat er ligt."

Volgens Swaan wilde hij vooral een discussie op gang brengen. "Waarom is deze maatregel er? Is het betutteling? Want hij draagt niets bij aan het terugdringen van het aantal besmettingen. Wat er nu gebeurt na middernacht is dat mensen elkaar opzoeken en naar huisfeestjes gaan. Daar komen alle mensen bij elkaar, terwijl je bij ons weet dat iedereen gevaccineerd of minimaal negatief getest is op corona."

Morgen maakt de gemeente bekend of afgelopen weekend meer horecazaken regels hebben overtreden en wat de eventuele consequenties zijn.