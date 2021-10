De Schalm in Westwoud blaast festival De Holland-Amerika Lijn nieuw leven in

Muziekcafé De Schalm in Westwoud gaat het festival De Holland-Amerika Lijn nieuw leven inblazen. Dit naar aanleiding van het 50-jarig jubileum van het dorpshuis. "Tien jaar geleden zijn we met deze festivals begonnen en hebben we vier edities gedaan," vertelt beheerder Roel Zilver op WEEFF Radio.

Dorpshuis De Schalm

"Het unieke van het festival is dat Noord-Amerikaanse en Nederlandstalige artiesten optreden", gaat de beheerder verder. "Alleen zijn de Noord-Amerikanen lastig deze kant op te krijgen. Gelukkig bleek Martha Fields in Frankrijk te wonen." Het duo Joop en Jessica, dat veel op het festival heeft opgetreden, zal deze zondag ook op het podium staan. "Vanuit zijn bijzondere vriendschap met de overleden Kees Ooteman en zijn vrouw Annie die nog altijd betrokken is bij het dorpshuis", vertelt Roel Zilver. "Joop is al wat ouder, maar doet incidenteel nog wel wat optredens, waaronder het optreden deze zondag." De geestige schwung van Joost Botman Naast Joop en Jessica is er vooral gekozen voor nieuw talent. Een uitzondering hierop vormt zanger Joost Botman uit Enkhuizen, die ook al jaren optreedt in De Schalm. Voor zijn show van aanstaande zondag neemt hij de band Ocobar mee. "De band van Cock van Vuren, een van de betere gitaristen uit Nederland. Joost weet altijd veel emotie over te brengen", legt Roel uit in het programma Thuis in West-Friesland op WEEFF radio. "De kern van een nummer gebruikt hij vaak in zijn verhalen tussen de nummers door. Hij geeft daarmee vaak een geestige schwung aan de sobere liedjes." Feel good melodieën Het duo Sam & Julia nam hun eerste EP onder de hoede van Tim Knol op in Hoorn. Hun folky, melancholishe indierock belooft de grote verrassing van het festival te worden. De Utrechtse folkband Marble Waves valt met hen te vergelijken, maar ook met het Zweedse First Aid Kit. De band combineert feel good melodieën met mooie harmonieën.