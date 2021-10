Tankers met gevaarlijke stoffen weg bij ADM-terrein vanwege conflict met nieuwe eigenaar

Tankers met gevaarlijke stoffen, zogenoemde kegelschepen, mogen in ieder geval voorlopig niet meer aanmeren bij het ADM-terrein in Amsterdam. Vanwege een juridisch conflict met de nieuwe eigenaar van het terrein, Wim Beelen, zijn de ligplaatsen tijdelijk opgeheven.

Dat heeft wethouder Victor Everhardt (Lucht- en Zeehaven) laten weten in een brief aan de gemeenteraad. Het gaat om veertien ligplaatsen. De tankers zouden voor 80 procent in het water van het Havenbedrijf liggen en voor 20 procent in het water van Beelen. Het gaat om openbare plaatsen, waar kegelschepen mogen afmeren en wachten voor of na het bezoek aan een terminal. In totaal heeft het Havenbedrijf veertig van dit soort plekken.

Mediation

De vorige eigenaar van het ADM-terrein, Chidda Vastgoed, wilde in 2015 al dat de veertien wachtplaatsen zouden verdwijnen. Volgens het vastgoedbedrijf was de vergoeding die het Havenbedrijf voor het gebruik van het water betaalde te laag. "Om er samen uit te komen waren Chidda en het Havenbedrijf mediaton overeengekomen", schrijft Everhardt.

De mediation was op het moment van de verkoop nog niet afgerond. "Dit is op korte termijn geen eenvoudige zaak, vanwege het beperkte aantal kegelwachtplaatsen. Het Havenbedrijf wijst erop dat het algemeen belang van de scheepvaart in de haven ernstig geraakt kan worden door een acuut tekort aan wachtplaatsen voor kegelschepen als alle 14 wachtplaatsen ineens worden gesloten", stelt Everhardt.

Verwijderen

Toch is dat dus wel, voorlopig, gebeurd. Acht plaatsen zijn tijdelijk gesloten in afwachting van een oordeel van de rechtbank. De andere zes ook, omdat het bedrijf van Beelen per brief dreigde de afgemeerde schepen en de afmeer-en ligplaatsvoorzieningen op of na 8 oktober te (laten) verwijderen.

"Hoewel het Havenbedrijf nog steeds van mening is dat het aanspraak kan maken op de wachtplaatsen en de uitspraak van de rechtszaak wil afwachten, heeft de Havenmeester vanwege veiligheidsredenen de laatste zes wachtplaatsen tijdelijk opgeheven", schrijft Everhardt. "De Havenmeester wil de schepen niet onnodig in gevaar brengen. Het college kan zich vinden in dit besluit."