Hierdoor stonden we deze zomer vaker juist buiten de spits in de file

Deze zomer waren er meer files op de Noord-Hollandse wegen te zien buiten de spitsuren. We stonden in vergelijking met 2019 zeventig procent vaker in de daluren in de file, blijkt uit cijfers van de ANWB. Hoe komt dat?

Volgens Arnoud Broekhuis van de ANWB zijn de wegwerkzaamheden aan de A9 tussen het Rottepolderplein en de Wijkertunnel een duidelijke verklaring voor de filevorming in onze provincie. "Juist in die daluren. In de rest van het land ontbraken die files dan overdag", zegt hij. Andere redenen volgens Broekhuis: mensen vlogen deze zomer niet naar het buitenland. Ze gingen met de auto naar de camping, naar het strand of maakten een uitje naar Amsterdam. "We zijn dan wel in Nederland gebleven, maar reisden wel elke dag", verklaart Broekhuis. Verder: het knelpunt dat op een staat in de landelijke top vijf bevindt zich midden op de Afsluitdijk bij Breezanddijk. Voor Noord-Hollanders die vaak de dijk over moeten is dat knelpunt een doorn in het oog. Ook hier zijn wegwerkzaamheden de boosdoener. Ochtendspits zwelt aan Ook gaan steeds meer mensen sinds de versoepelingen in september weer naar het werk met de auto: dat is te zien aan de steeds drukker wordende ochtendspits, die zich ook weer op dezelfde plekken concentreert als voor corona.

Quote "Iedereen roept dat de ochtendspits weer helemaal terug is, maar zo is het niet" Arnoud Broekhuis, ANWB Verkeersinformatie

Maar de drukte op de wegen is daarbij nog niet wat het geweest is. "Iedereen roept dat, maar zo is het niet", verklaart Broekhuis. Vergeleken met 2019 staan er deze zomer in het hele land nog steeds 56 procent minder files. In onze provincie is dat zelfs 72 procent: blijkbaar blijven Noord-Hollanders meer thuiswerken dan in andere provincies.

Dat kan volgens Broekhuis komen door de aard van het werk: in de productiesector hebben mensen hun werk nooit thuis kunnen doen. In delen van het land waar dit soort werk geconcentreerd zit, bijvoorbeeld in Rotterdam, is de drukte op de weg daarom nooit echt weggeweest. "Maar ik rijd vaak langs de Zuidas en aan de weg te zien is volgens mij niemand daar nog terug op z'n werk", zegt Broekhuis. Drukte door herfstweer Voor oktober en november verwacht de ANWB de grootste drukte. Dat heeft te maken met de herfst: het wordt slechter weer en mensen pakken daardoor sneller de auto, legt Broekhuis uit. Files vormen zich dan doordat mensen meer afstand van elkaar houden en voorzichtiger rijden. En bovendien blijft het ov volgens hem achter ten opzichte van de auto. "Mensen willen nog niet in een overvolle trein zitten."