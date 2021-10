Noord-Hollanders Klaassen, Blind en Malen zien oud-Ajacied Lang imponeren tegen Gibraltar

Nederland heeft vanavond in Rotterdam de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Gibraltar gewonnen. Oranje kende zoals verwacht weinig moeite met het dwergstaatje en won uiteindelijk met 6-0. Oud-Ajacied Noa Lang maakte zijn basisdebuut bij Oranje en was een van de smaakmakers in het elftal van bondscoach Louis van Gaal.

Noa Lang viert een Oranje-doelpunt met Mephis, Klaassen en Blind - Pro Shots / Erik Pasman

Bondscoach Louis van Gaal had een basisplaats ingeruimd voor Lang. De vleugelaanvaller die ruim acht jaar bij Ajax speelde begon als linksbuiten. Voor Joël Drommel was opnieuw een plek op de tribune ingeruimd. De in Bussum geboren doelman zou disciplinair zijn gestraft omdat hij zich zou hebben verslapen. Creativiteit nodig Met de creativiteit van Lang en Ajacied Steven Berghuis op de vleugels stichtte Oranje in de beginfase gelijk veel gevaar. Het eerste doelpunt van de avond viel echter uit een standaardsituatie. Aanvoerder Virgil van Dijk kopte een hoekschop bij de eerste paal binnen voor de openingstreffer. Een kleine tien minuten later mocht Depay aanleggen voor een strafschop, maar de aanvaller van FC Barcelona faalde. Gelukkig voor Depay kon hij zich twee minuten later al revancheren door een schitterende aanval af te ronden op aangeven van Hilversummer Davy Klaassen. Vlak voor de rust kreeg Oranje opnieuw een strafschop. Dit keer schoot Depay wel raak en zorgde hij zo voor de 3-0 ruststand. Tekst gaat verder onder de foto

Oud-Ajacied Noa Lang maakte tegen Gibraltar zijn basisdebuut - Pro Shots / Stanley Gontha

Gelijk na de onderbreking zagen de ruim dertigduizend toeschouwers in Rotterdam opnieuw een mooi aanval van Oranje worden afgerond. Denzel Dumfries scoorde met het hoofd op aangeven van de uitblinkende Lang. De vierde treffer van Nederland was voor bondscoach Van Gaal het teken om een aantal spelers te gaan wisselen. Zo kwamen oud-AZ'er Wout Weghorst, Donyell Malen uit Wieringen en Arnaut Danjuma in het veld. Laatste twee genoemde wisten allebei nog een keer het net te vinden waardoor de eindstand uiteindelijk op 6-0 werd bepaald. Door de overwinning blijft Nederland aan kop gaan in de groep G. Met nog twee wedstrijden te spelen in de WK-kwalificatiereeks heeft Oranje een voorsprong van twee punten op Noorwegen.

Opstelling Nederland: Bijlow; Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Blind; Klaassen, De Jong (Weghorst/60), Wijnaldum; Berghuis (Danjuma/60), Depay, Lang (Malen/77)