Flitspalen Alkmaarse ringweg draaien weer op volle toeren: bijna 12.000 keer geflitst

Dat blijkt uit een rapport van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB). Aan het aantal overtredingen is duidelijk te zien dat er weer meer verkeer op de weg is dan eerder in de coronacrisis. In de eerste vier maanden van 2021 gingen de vier palen nog 'slechts' keer 5.944 af, meldt mediapartnerZoals gewoonlijk vonden de meeste overtredingen plaats op de T-splitsing N9 - Huiswaarderweg. De paal in zuidelijke richting sloeg 4.369 keer aan voor roodrijden en 1.275 keer voor te hard rijden. Die voor het verkeer in noordelijke richting ging 2.842 keer af door roodrijders en 1.612 keer voor hardrijders.