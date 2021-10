Amnesty International baalt van KNVB en kondigt actie aan tijdens Nederland - Gibraltar

Vanavond bij de WK-kwalificatiewedstrijd tussen Nederland en Gibraltar zal Amnesty International aandacht vragen voor de situatie van gastarbeiders in Qatar. Tijdens het duel in de Rotterdamse Kuip zal er een spandoek te zien zijn met daarop de tekst: "FIFA en Qatar, laat arbeiders niet in hun hempie staan."

Volgens Amnesty International blijft het te stil vanuit Zeist als het gaat om de strijd tegen de uitbuiting van arbeiders in Qatar. De KNVB heeft toestemming gegeven om het desbetreffende spandoek achter een van de doelen in het Rotterdamse stadion op te hangen. Normaliter zijn politieke of commerciële boodschappen niet toegestaan in voetbalstadions. Een woordvoerder van de KNVB zegt dat het spandoek wordt toegestaan omdat de bond "mensenrechten niet per se als politiek zien."

KNVB moet meer doen Amnesty vindt dat de Nederlandse voetbalbond meer moet doen voor de situatie van de arbeidersmigranten bij het WK in Qatar. "Ze zijn op de goede weg, maar wij vinden dat het nog beter kan. Nu werkt de KNVB vooral achter de schermen aan dit onderwerp, terwijl er echt nog wel het een en ander moet verbeteren in Qatar. We willen daarom op deze manier weer eens een publiekelijk statement maken", aldus een woordvoerder van de mensenrechtenorganisatie. Het kwalificatieduel voor het aankomende WK in Qatar tussen Nederland en Gibraltar begint vanavond om 20.45 uur.