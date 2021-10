Goed seizoen voor Caprera dankzij keihard werken van personeel en artiesten

Openluchttheater Caprera in Bloemendaal heeft bijna 50.000 bezoekers ontvangen afgelopen zomer. Dat zijn er maar zevenduizend minder dan in 2019, toen er nog geen corona was. Een flinke prestatie wat ze niet in de koude kleren is gaan zitten. "Het is echt een enorme opluchting", vertelt directeur Lode van Piggelen. "Er is veel onzekerheid geweest."