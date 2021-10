Ajax-spits Haller blijft hongerig na record: "Je wilt altijd meer doelpunten maken"

Sébastien Haller maakte in zijn eerste twee Champions League-wedstrijden tegen Sporting CP en Besiktas in totaal vijf doelpunten. Nog nooit was er iemand die zoveel scoorde in zijn eerste twee duels in het miljoenenbal. De spits van Ajax is uiteraard blij met dit bijzondere record, maar laat ook weten dat hij graag nog veel meer wil.

In een interview op de eigen website van de Amsterdamse club kijkt Haller terug op zijn record. "Je beseft het nauwelijks als je vier doelpunten maakt. Je denkt toch altijd aan de goals die je niet hebt kunnen maken. Zelfs als het niet aan jezelf lag, als de keeper bijvoorbeeld een mooie redding verrichtte", verteld de aanvaller die dit seizoen in de eredivisie tot dusver vijf doelpunten maakte. "Je wil altijd meer doelpunten. Dan denk je soms misschien te veel na. Dat is het leven van een spits."

De international van Ivoorkust werd na zijn vier goals in Portugal vergeleken met een aantal grote spitsen van weleer. "Ik vind het lastig om mezelf met andere spelers te vergelijken. Er zijn een paar topspitsen waar je altijd van kunt leren", vertelt Haller, die vroeger fan was van Raúl bij Real Madrid. "Ik heb zelfs een shirt van hem. Hij was niet snel of atletisch, zoals bijvoorbeeld Thierry Henry dat wel was. Hij had een goede techniek, was elegant en stond altijd op de goede plek."

Ajax en Haller hervatten de competitie aanstaande zaterdag met een uitwedstrijd tegen sc Heerenveen. De eerstvolgende wedstrijd in de Champions League is drie dagen later. Op dinsdag 19 oktober is Borussia Dortmund dan de tegenstander in de eigen Johan Cruijff Arena.