Extra coronasteun voor Vestingmuseum, Singer Laren en Huizer Museum

Verreweg het meeste geld gaat naar museum Singer Laren dat pakweg 140.000 euro krijgt overgemaakt. Tweederde van dat bedrag komt op kosten van de provincie, de rest betaalt de gemeente.

Het Vestingmuseum ontvangt 31.500 euro, het Huizer Museum kan net wat meer dan 10.000 euro verwachten. Ook het Hilversumse festival Wonderfeel kan rekenen op steun en krijgt 46.750 euro overgemaakt.

Tweede keer steun

De Gooise musea en het festival konden eerder al rekenen op een fors steunbedrag om de coronaschade te bekostigen. De provincie stelde afgelopen jaar 10 miljoen euro beschikbaar om de culturele instellingen te helpen. Geld dat nog over was, is nu verdeeld.

Al met al worden door de hele provincie 26 musea, tien (pop)podia, vijf filmhuizen, twee festivals en drie andere culturele instellingen gesteund.