Verdachte moord vermiste Sumanta langer vast: justitie hint op nieuwe zoektocht

Er gaat waarschijnlijk toch verder gezocht worden naar de vermiste Sumanta Bansi. Dat blijkt uit de woorden van de officier van justitie, tijdens een tussentijdse zitting tegen hoofdverdachte Manodj B. Tot genoegen van de familie van Sumanta. "Al vinden ze bij wijze van spreken maar een haartje, zijn ze al blij", zegt hun advocaat Priya Soekhai.

Bureau NH

Volgens de officier van justitie is de zoektocht naar Sumanta één van de redenen waarom een inhoudelijke behandeling nog op zich laat wachten. Vorige week werd in recreatiegebied De Hulk in Scharwoude uitgebreid gezocht naar haar lichaam, maar zonder succes. Die zoekactie werd aangekondigd als ultieme poging om Sumanta te vinden, maar er blijkt nu toch aanleiding te zijn om verder te zoeken. "Ze hebben nog niet het hele gebied doorzocht. En het Openbaar Ministerie is er heilig van overtuigd dat ze in het recreatiegebied begraven ligt", aldus familieadvocaat Soekhai. Onderzoek met luchtfoto's Ook blijkt dat er nog onderzoek met luchtfoto's wordt gedaan. Er zijn nieuwe foto's gemaakt van het recreatiegebied, die worden vergeleken met oude foto's. Mogelijk zijn daarop veranderingen te zien in het gebied die kunnen helpen bij het onderzoek. Omdat er ook nog wordt gewacht op een afronding van het eindrapport van de politie wordt de inhoudelijke behandeling opnieuw uitgesteld. "Maar voor de familie is het vooral belangrijk dat het lichaam van Sumanta wordt gevonden", vertelt Soekhai. Onduidelijkheid over andere verdachten Naast Manodj B. worden ook een neef, zijn vader en zijn vrouw verdacht van betrokkenheid bij de zaak. Die zijn allemaal op vrije voeten. Toch is het nog onduidelijk of ze ook echt vervolgd gaan worden. De officier van justitie gaf aan die pas na afronding van het einddossier daarover een knoop door te hakken. Peter Plasman, de advocaat van Manodj B., vroeg de rechter om zijn cliënt vrij te laten. "Hij zit al bijna een jaar in voorarrest. Dat duurt niet lang, maar té lang. Een inhoudelijke behandeling is op z'n vroegst pas over een half jaar. Hij is bereid om met alle voorwaarden akkoord te gaan."

Quote "Ik vind het heel erg voor de familie van Sumanta, maar heb er niks mee te maken" manodj b., verdachte moord sumanta

Zelf had Manodj B. er weinig aan toe te voegen. Wel richtte hij zich nog tot de familie van Sumanta, die telefonisch vanuit Suriname, meeluisterden. "Ik vind het heel erg voor de familie wat zij moeten doormaken, maar ik heb er niks mee te maken. Ik mis mijn familie en heb al een jaar van de opvoeding van mijn kind gemist." Langer vast Toch oordeelde de rechter dat hij langer in voorarrest blijft. "Er zijn nog steeds ernstige bezwaren, die zijn niet veranderd. Er moeten wel heel bijzondere persoonlijke omstandigheden om het voorarrest op te heffen, en die zijn er niet", aldus de rechter. "De familie is daar erg opgelucht over", legt hun advocaat Priya Soekhai uit. "Het is iedere keer toch weer een spannend moment." De zaak gaat op 4 januari verder met de vijfde tussentijdse zitting.