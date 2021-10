Rowan kreeg op de fiets ineens een bijtende stof in haar gezicht gegooid

Rowan (30) kreeg afgelopen weekend, in het holst van de nacht, de schrik van haar leven. Toen ze op de fiets van haar werk naar huis reed door het centrum van Alkmaar, voelde ze ineens haar hele gezicht prikken. "Ik dacht dat ik doodging", vertelt ze tegen NH Nieuws. Er is vermoedelijk pepperspray op haar gegooid en ze denkt te weten door wie.

Archief foto van ander ongeluk in centrum Alkmaar / privéfoto Rowan

Het is rond 1.00 uur in de nacht van zaterdag op zondag als de Alkmaarse van haar werk in een hotel richting huis fietst. Ter hoogte van de Emmabrug (tussen het Singelpark en de binnenstad) loopt een groepje van vijf jongens van (ze schat) een jaar of zeventien, vertelt Rowan. "Ze zeiden me nog gedag, maar ik keek verder niet om." Op dat moment heeft ze toevallig haar man aan de telefoon en ineens gebeurt het. "Ik merk dat mijn rechterkant van mijn gezicht intens begint te branden. Helemaal, en ook mijn keel. Ik kon niks meer zien." Grote paniek Ze probeert het haar man in paniek uit te leggen en weet ondertussen via de Oudegracht door te fietsen naar de Laat, waar ze bij de McDonalds stopt in de hoop dat mensen haar willen helpen. "Ik gooide mijn fiets neer en heb geschreeuwd om hulp, ijs en water. Dit werd uiteindelijk gehaald, maar niet bepaald van harte." Dit is de plek waar het gebeurde:

Schreeuwend vraagt Rowan of alsjeblieft iemand voor haar 112 wil bellen. "Ik wilde mijn man niet ophangen: ik wilde dat hij alles kon horen totdat 'ie bij me was." Een jongen belt uiteindelijk het noodnummer, maar Rowan moest ze zelf te woord staan. Een ambulance wordt haar kant op gestuurd. "In mijn beleving brandde mijn gezicht weg en ik was bang voor het ergste. Het spul was ook in mijn keel terecht gekomen en ik was daarom bang dat het vergif of zuur of iets dergelijks was", aldus Rowan.

Quote "De politie zegt dat je ziet dat ze een handeling doen, iets gooien en dat ze daarna kijken of het effect heeft gehad" Rowan

Ze spuugt en probeert met water haar gezicht te koelen. "Het was een extreem helse pijn in mijn rechteroog en door het wrijven en het water verspreidde ik het onbewust over mijn gehele gezicht." Een ambulancemedewerker vertelt Rowan dat het vermoedelijk pepperspray is en ze krijgt een speciale vloeistof om haar gezicht mee te koelen. Als ze om 3.00 uur eindelijk door haar ouders met de auto naar huis is gebracht, gaat ze, naar het advies dat haar gegeven is, onder de douche staan. "Mijn gezicht bleef wel branden en ben nog gaan koelen met ijsblokken. Helaas nam het gevoel niet snel af en ben ik op bed gaan liggen met koude lappen in mijn gezicht." Branderige plekjes Zondag zit haar gezicht vol branderige plekjes en vandaag is het nog steeds rood. "Gelukkig heb ik geen brandblaren of littekens, want dat voelde wel zo." Rowan denkt zeker te weten dat de jongens die haar groetten die nacht, ook 'iets' naar haar hebben gegooid, hoewel ze niks van nattigheid of een substantie heeft gevoeld. Rowan zegt dat de politie tegen haar heeft gezegd dat de jongens op camera staan. "Je ziet blijkbaar dat ze een handeling doen, iets gooien en dat ze daarna kijken of het effect heeft gehad. Meer weet ik niet." De politie wil niks vertellen over een mogelijk onderzoek, maar laat wel aan NH Nieuws weten dat Rowan aangifte heeft gedaan van de gebeurtenis. Op dit moment wordt gekeken of er een onderzoek wordt gestart. Wel is de politie altijd op zoek naar eventuele getuigen of mensen die videobeelden hebben.

Heb jij iets vergelijkbaars meegemaakt? Mail dan naar [email protected]