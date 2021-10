Gay Haarlem niet blij met nieuwe regenboogvlag: "Dit verhoogt risico op uitsluiting"

De regenboogvlag is vandaag in Haarlem op meer plekken dan normaal te zien: het is namelijk Nationale Coming Out Day. Op deze dag is er speciale aandacht voor mensen uit de LHBTIQ+-gemeenschap die uit de kast zijn gekomen, of nog moeten komen. Een goed moment dus om de regenboogvlag prominent aan het gemeentehuis te hangen. Maar daar is platform Gay Haarlem toch niet helemaal zo blij mee.

De nieuwe vlag heeft niet alleen extra vormen en kleuren, de naam van de vlag is inmiddels geëvolueerd van regenboogvlag tot progress pride-vlag. De gemeente Haarlem heeft ervoor gekozen om deze nieuwe vlag aan het gemeentehuis te hangen. En precies dat had Ruud Steenbergen van Gay Haarlem liever anders gezien: "Natuurlijk is het een nieuwe tijd en is er een nieuwe generatie, maar wat ons betreft was en is de oorspronkelijke vlag inclusief genoeg."

Quote "Dit schiet toch een beetje zijn doel voorbij" Ruud Steenbergen van Gay Haarlem

De vernieuwde drapeau heeft vijf nieuwe kleuren: drie zijn van de vlag van de transgendergemeenschap. De zwarte en bruine strepen vertegenwoordigen zwarte lhbti’s en lhbti's van kleur. Ook staan de bruine en zwarte kleuren voor mensen die leven met aids of eraan zijn overleden. Alle nieuwe vormen samen zijn een pijl die staat voor de vooruitgang, die nog geboekt moet worden. Maar de originele vlag representeert volgens Ruud al alle groepen. En daarmee schiet zo'n nieuwe vaandel dan toch een beetje zijn doel voorbij. "Die nieuwe elementen vergroten volgens ons het risico op uitsluiting van andere groepen alleen maar. Nee, we zijn er niet zo blij mee." Oude vlag voldoet COC Kennemerland is minder uitgesproken. "Maar we erkennen dat de originele vlag ook alles en iedereen vertegenwoordigt", zegt Peter Busschman, bestuurslid van COC Kennemerland. "De oude vlag voldoet wat ons betreft, al hebben we geen bezwaar op de nieuwe. Maar, zelf hangen wij wel de gewone regenboogvlag op." De gemeente Haarlem laat weten dat de vernieuwde vlag juist zorgt voor meer inclusie. "De progress pride-vlag vertegenwoordigt nog meer groepen en past daarmee in het streven naar inclusie." Tekst gaat door onder de foto.

Burgemeester Heemstde Astrid Nienhuis hijst de originele regenboogvlag - Bart Jonker

In de omliggende gemeenten Bloemendaal en Heemstede wappert wel de oorspronkelijke vlag. Bij die gemeenten is "de behoefte aan de nieuwe vlag (nog) niet kenbaar gemaakt en daarmee is de 'oude' vlag wat ons betreft representatief voor de gedachten achter Coming Out Day", aldus een woordvoerder van beide gemeentes.

Supertrots Ondanks dat het misschien niet helemaal de vlag is die hij graag had gezien, is Ruud Steenbergen wel supertrots. "We publiceren vandaag een speciaal magazine genaamd Roze Mug. En vanochtend heb ik een video gestuurd naar iemand bij de gemeente Haarlem van de vlag met de tekst: 'we zijn niet echt blij, maar wel supertrots.'" Ruud is niet van plan om zelf de progress pride-vlag op te gaan hangen. "Sterker: die nieuwe vlag noemen wij gewoon regenboogvlag. Nee, wij houden het lekker zo."

