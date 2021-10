Autocross in Sint Maarten met bomvolle tribunes 'voelt weer als vanouds'

"Ruim een jaar hebben we hiernaar uitgekeken", zegt Hans Kruijer van de organisatie van de autocross. Op de baan zijn de afgelopen tijd al drie races georganiseerd, maar die moesten worden afgewerkt zonder publiek. En dat is jammer voor zowel de toeschouwers als de coureurs.

De familie Koopmans uit Heiloo komt namelijk al van kleins af aan bij de cross. Voor Bart Koopmans, uitkomend in de stockcar F1-serie, voelt deze editie weer als vanouds. "Het is een sport waarbij wij dicht bij het publiek staan", zegt hij na afloop van zijn race. De Heilooër reed de finale, maar kreeg daarin te maken met een pechgeval.

De familie Koopmans had überhaupt op meer geluk gehoopt tijdens de races. Wendy, de zus van Bart, reed in haar eigen wagen in de stockcar F1 en zag na een sterke eerste manche ook haar kansen op de finale in rook opgaan. "Ik had op meer gehoopt", aldus Wendy Koopmans.

De winst bij de stockcars, en daarmee de nationale titel, ging naar Jacob de Vries.