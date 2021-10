Oude provinciale grenspalen door 'tekenfoutje' bijna van de monumentenlijst geschrapt

Het scheelde niet veel of de provincie Noord-Holland had ten onrechte een provinciaal monument aan Zuid-Holland 'weggegeven'. Het gaat om de ruim 100 jaar oude grenspalen langs de Kennemerbeekweg in Bennebroek. Door onderzoek van Bennebroeker Martin Bunnik kon de fout op tijd worden hersteld en blijven de palen toch op de Noord-Hollandse monumentenlijst staan.

Op die erfgoedlijst staan nog zo'n 500 monumenten. De provincie bekijkt jaarlijks of de lijst nog wel helemaal 'up to date' is. En zo werden de grenspalen onlangs ook weer eens onder de loep genomen. Tot grote verbazing van de provincie zelf bleek uit dat onderzoek dat de palen niet óp, maar óver de grens stonden. Dus in Zuid-Holland. Daarom stelde Noord-Holland voor om ze aan de zuiderburen over te dragen.

'Op de verkeerde kaart gekeken'

Bennebroeker en amateurhistoricus Martin Bunnik schrok van dat voornemen. Hij vermoedde dat de provincie een fout had gemaakt en op een verkeerde kaart had gekeken. Uit zijn eigen onderzoek bleek namelijk dat de grenspalen wél op de goede plek stonden, nog steeds exact op de grens tussen beide provincies.

De palen zouden volgens Bunnik daarom ten onrechte en te makkelijk aan Zuid-Holland worden overgedragen. De provincie Noord-Holland moest volgens de Bennebroeker niet te lichtzinnig met de historische feiten omgaan. "De palen zijn destijds ook in opdracht van de provincie Noord-Holland geplaatst, Zuid-Holland heeft er slechts een klein deel aan meebetaald." Kortom, het mogen dan wel grenspalen zijn, gevoelsmatig zijn ze meer Noord- dan Zuid-Hollands, vinden ze in Bennebroek.

Tekst loopt door na foto.